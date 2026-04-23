Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец оплатил миллионный долг перед сыном по алиментам

Забывчивый отец накапливал задолженность 16 лет.

Источник: Комсомольская правда

С 2010 года мировой судья обязал жителя Воронежа перечислять на воспитание сына четверть дохода. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону. Но большую часть времени отец или совсем ничего не платил или переводил незначительные суммы.

В 2025 году в соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАп РФ суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Но даже после этого мужчина не изменил отношения к родительским обязанностям. И лишь после того, как ведущий дознаватель приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК РФ, мужчина в течение месяца погасил всю задолженность перед 17-летним сыном — в размере 1,04 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено.