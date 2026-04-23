Воронежец оплатил миллионный долг перед сыном по алиментам

В 2025 году в соответствии с ч.1 ст. 5.35.1 КоАп РФ суд назначил ему 30 часов обязательных работ. Но даже после этого мужчина не изменил отношения к родительским обязанностям. И лишь после того, как ведущий дознаватель приняла решение о возбуждении уголовного дела по ст. 157 УК РФ, мужчина в течение месяца погасил всю задолженность перед 17-летним сыном — в размере 1,04 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него прекращено.