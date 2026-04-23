Как вовремя распознать партнера-убийцу: психолог назвала тревожные признаки

Иногда в отношениях сложно понять, где заканчивается обычный конфликт и начинается реальная угроза для жизни. Можно ли заранее распознать убийцу, рассказала клинический психолог, психодраматерапевт Мария Таскесиги.
Трагические ситуации могут возникать на фоне сильного эмоционального кризиса, угроз и воздействия алкоголя или других веществ, которые снижают самоконтроль. По словам эксперт, это обычно связано с сочетанием эмоциональной нестабильности, особенностей личности и сложившихся моделей поведения в отношениях.
«Но это не означает, что любой человек с подобными признаками обязательно станет убийцей. Надежного способа прогнозировать будущее насилие по одному набору признаков не существует», — заявила Таскесиги.
Однако насторожить должны повторяющиеся угрозы, попытки контроля и изоляции партнера, манипуляции, резкие вспышки агрессии и усиление конфликтов. Особенно важно обращать внимание не на отдельные эпизоды, а на общую динамику отношений и собственное чувство тревоги и небезопасности.
Прежде сексолог Александра Миллер назвала пугающие признаки, по которым можно заподозрить в отношениях абьюзера. Опасность часто скрыта в шутках или «комплиментах».