На 59-м году скончался экс-депутат ЗСНО Владимир Буланов

Умер бывший депутат Заксобрания Нижегородской области Владимир Буланов. Об этом сообщили в MAX-канале «ВОВК».
В 1991 году он основал компанию по производству дверных и оконных блоков ТОО «Чайка». Через четыре года стал председателем комитета, который позже преобразовали в департамент поддержки и развития предпринимательства.
В 2002 году Буланов стал гендиректором завода им. Ульянова — ЗАО «Концерн ТЕРМАЛЬ». Являлся депутатом Заксобрания V созыва. Он также был замгубернатора Бориса Немцова и сам принимал участие в выборах на пост губернатора Нижегородской области.
20 апреля 2026 года ему исполнилось 58 лет.
Выражаем соболезнования родным и близким.