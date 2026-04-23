345 домовладений пойдут под снос только в одном частном секторе Минска

Власти сказали, в каком частом секторе Минска снесут сразу 345 домовладений.

Источник: Комсомольская правда

345 домовладений пойдут под снос только в одном частном секторе Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.

По его словам, указанное число домовладений снесут в частном секторе, расположенном в районе улиц Маяковского и Полесской.

— Территория в районе улиц Полесской, Оранжерейной и Луговой покрыта градостроительной документацией детального планирования, — уточнил глава комитета.

Виктор Гутько сообщил про разработку концепции размещения объектов, предусматривающей строительство трех многоэтажных домов- «свечек». Уже был оформлен акт выбора земельного участка. Сейчас Управление капитального строительства Советского района занимается оценкой объектов недвижимого имущества, которые планируют снести с предоставлением компенсации за них.

