345 домовладений пойдут под снос только в одном частном секторе Минска. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько.
По его словам, указанное число домовладений снесут в частном секторе, расположенном в районе улиц Маяковского и Полесской.
— Территория в районе улиц Полесской, Оранжерейной и Луговой покрыта градостроительной документацией детального планирования, — уточнил глава комитета.
Виктор Гутько сообщил про разработку концепции размещения объектов, предусматривающей строительство трех многоэтажных домов- «свечек». Уже был оформлен акт выбора земельного участка. Сейчас Управление капитального строительства Советского района занимается оценкой объектов недвижимого имущества, которые планируют снести с предоставлением компенсации за них.
