Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленоградск занял третье место в рейтинге самых «кошачьих» городов России

В список также вошли Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Воронеж.

Источник: Клопс.ru

Зеленоградск оказался на третьем месте в рейтинге самых «кошачьих» городов России. Исследование производителя кормов Superpet учитывало городскую культуру, инфраструктуру и отношение жителей к животным.

На первом месте — Санкт-Петербург, где кошки считаются частью культурного наследия и официально «работают» в Эрмитаже, помогая защищать музей от грызунов. Для усатых там оборудованы специальные проходы.

Казань заняла второе место: по данным опросов, кошки есть у 94% жителей. Город известен легендой о казанских котах, которых отправляли ко двору императрицы для борьбы с мышами, а также памятником Коту казанскому.

Зеленоградск замыкает тройку лидеров. Здесь кошки стали символом города: их изображения украшают фасады зданий, а сами животные свободно гуляют по улицам и привлекают туристов.

Воронеж попал в рейтинг благодаря котёнку с улицы Лизюкова, котомаршруту и тематическим кафе.

Тюмень отметили за Сквер сибирских кошек, где установлены 12 скульптур животных, участвовавших в спасении блокадного Ленинграда от грызунов.

Пара из Красноярска оживила при помощи нейросети зеленоградский мурал-котика.