Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В рейтинг «Форбс» из 155 российских миллиардеров вошли бизнесмены из Ростова

Еще один бизнесмен из Ростовской области попал в список миллиардеров России.

Источник: Комсомольская правда

В рейтинг из 155 российских миллиардеров по версии журнала «Форбс» (Forbes) вошел еще один миллиардер из Ростовской области — Вадим Викулов. Он занимает сотую строчку в списке, опубликованном на сайте издания.

Напомним, состояние генерального директора компании «Астон» оценивается в 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с 2012 годом оно выросло на 950 миллионов долларов. Компания миллиардера — один из крупнейших экспортеров зерна в стране. Она также производит и продает за рубеж подсолнечное масло.

Строчку под номером 154 занял исполнительный председатель Gloria Jeans Владимир Мельников. Его капитал составил 1 миллиард долларов. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 300 миллионов долларов.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.