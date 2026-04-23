В рейтинг «Форбс» из 155 российских миллиардеров вошли бизнесмены из Ростова

В рейтинг из 155 российских миллиардеров по версии журнала «Форбс» (Forbes) вошел еще один миллиардер из Ростовской области — Вадим Викулов. Он занимает сотую строчку в списке, опубликованном на сайте издания.
Напомним, состояние генерального директора компании «Астон» оценивается в 1,5 миллиарда долларов. По сравнению с 2012 годом оно выросло на 950 миллионов долларов. Компания миллиардера — один из крупнейших экспортеров зерна в стране. Она также производит и продает за рубеж подсолнечное масло.
Строчку под номером 154 занял исполнительный председатель Gloria Jeans Владимир Мельников. Его капитал составил 1 миллиард долларов. За год состояние бизнесмена уменьшилось на 300 миллионов долларов.
