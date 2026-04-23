Умер Николай Устинов-Лещинский, актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер Николай Устинов-Лещинский, актер театра и кино, известный ролями в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». Артисту было 78 лет. Об этом сообщили aif.ru его коллеги.
«Он гений, который отдавал себя полностью и без остатка. Он был светлым, добрым, мудрым и отзывчивым человеком», — рассказал коллега артиста, актер Антон Косолапов, в разговоре с прессой.
Артист скончался 22 апреля, в последнее время он тяжело болел. Однако причина смерти и время похорон пока неизвестны.
Отмечается, что Устинов-Лещинский начинал свой творческий путь с театра кукол. С 1974 по 1976 годы работал во Львовском театре кукол, с 1976 по 1981 — в Курганском областном театре кукол «Гулливер», затем два года — при Сухумской филармонии.
