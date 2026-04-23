Внезапная потеря: ушел из жизни журналист и продюсер Алексей Пиманов

Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Он был известным российским журналистом, телеведущим, режиссёром и продюсером. Долгие годы он вёл программу «Человек и закон», которая стала его визитной карточкой. Также Пиманов занимал пост президента медиахолдинга «Красная звезда», куда входит телеканал «Звезда». Помимо телевидения, он снимал документальные и художественные фильмы, работал в Совете Федерации и Общественной палате РФ. Причина смерти пока не уточняется.