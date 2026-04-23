Александр Тукманов назвал фаворита на победу в РПЛ

Александр Тукманов: Думаю, «Зенит» удержит первую строчку до конца чемпионата.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-президент РФС, экс-президент московского «Торпедо», советский футболист Александр Тукманов оценил ничью между «Локомотивом» и «Зенитом» в 26-м туре РПЛ. Он рассказал, кто сейчас выглядит главным претендентом на чемпионство. Об этом пишет mk.ru.

«В сегодняшней ситуации — “Зенит”. Я думаю, что он сохранит первую строчку до окончания чемпионата. Хотя было бы интересно, если бы в сегодняшнем матче “Краснодар” победил “Спартак”, и интрига сохранилась бы на оставшиеся матчи чемпионата», — отметил Тукманов.

По словам эксперта, матч между «Локомотивом» и «Зенитом» получился напряженным, но этим и интересным для зрителей. Обе команды стремились к победе. Особую интригу добавил нереализованный пенальти в концовке встречи, который мог изменить исход игры.

Тукманов отметил, что в борьбе за победу важнее всего был результат для «Зенита», поскольку команда борется за первое место в чемпионате. Он также добавил, что «Локомотив» в целом проводит стабильный сезон и, скорее всего, сможет удержаться в тройке лидеров до конца чемпионата.

Напомним, матч «Локомотив» — «Зенит» завершился со счетом 0:0. Сейчас у «сине-бело-голубых» 56 очков в турнирной таблице.