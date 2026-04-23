Строительные компании Тюменской области приглашают в Китай

Предпринимателей Тюменской области в сфере строительства приглашают посетить Китай с деловым визитом с 7 по 14 мая, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Деятельность осуществляется в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
С 8 по 10 мая участники миссии побывают в Гуанчжоу на международной строительной выставке CIHIE-2026. 12 мая в Циндао гости посетят пилотную зону КНР-ШОС, действующие производства, порты и центры комплектации.
13 мая состоится встреча с Ассоциацией женщин-предпринимателей Федерации промышленности и торговли района Западное побережье города Циндао для обсуждения вопросов гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.
Также запланировано посещение производственных площадок, центров комплектации по экспорту/импорту, встречи с заказчиками и поставщиками. Регистрация доступна по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.