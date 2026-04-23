«Все болезни от нервов»: врачи развеяли опасный у россиян миф

Многие сегодня уверены, что астма возникает из-за обид, а рак — из-за тяжелых ссор, но это опасное упрощение. Врачи предупреждают: стресс влияет на организм, но далеко не каждую болезнь можно списать на нервы. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на опрошенных экспертов.
Кардиолог Мария Чайковская объяснила, что психосоматика основывается на стрессе. Он заставляет тело жить в режиме угрозы, из-за чего со временем случаются сбои: меняется давление, появляются боли и панические атаки.
Врач признала, что этой темой часто манипулируют. По её словам, некоторые блогеры обещают чудесное выздоровление без таблеток, объясняя рак непроработанными эмоциями.
Педиатр Александра Жуковская добавила, что люди просто любят понятные причины. Она уточнила, что не все болезни «от нервов», и лечить их силой воли нельзя — нужна реальная медицинская помощь.
Эндокринолог Григорий Долгушин заметил, что под маской психосоматики скрываются реальные болезни вроде дефицита железа. По его оценкам, истинная психосоматика встречается лишь в 2−5% случаев.
При этом психосоматолог Елена Вершинина уточнила, что хронический стресс может стать причиной развития заболеваний желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Она уточнила, что это не только эмоциональное состояние, но и физиологическая реакция организма на раздражители.