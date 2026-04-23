Самая высокая средняя цена на туристическое жилье летом зафиксирована в Суздале

Россияне активно бронируют летний отдых, чтобы зафиксировать выгодные цены. Наиболее бюджетные варианты доступны на юге страны, в Центральной России и Поволжье. Самым дорогим станет проживание в Суздале — более 16 тыс. рублей за ночь.
В Ozon Travel подтверждают: россияне заранее планируют поездки на летний период и уже сейчас бронируют отели и билеты. Самыми востребованными в летний сезон будут южные регионы — Краснодарский край и Ростовская область, где бронирования выросли в 3,5 раза. Также в лидерах Владимирская область (рост в 2,7 раза). Среди направлений, которые раньше не пользовались заметной популярностью, рост показала Иркутская область — на лето уже забронировано в 2,3 раза больше отелей.
По данным на конец апреля (статистика Bronevik.com), средняя стоимость проживания по России летом составляет 8100 ₽ за ночь, тогда как средний чек уже совершенных ранних бронирований — 6 900 ₽ Среди популярных локаций минимальная средняя цена зафиксирована в Ставрополе — 4200 ₽ за ночь. В топ по доступности размещения также вошли другие южные направления — Астрахань и Минеральные Воды (по 5000 ₽ за ночь). Бюджетное проживание также в Брянске (4300 ₽), Липецке (4400 ₽), Саратове (4500 ₽) и Тольятти (4900 ₽).
Самая высокая средняя цена на туристическое жилье сейчас фиксируется в Суздале — 16 300 ₽ за ночь. Эксперты это связывают с высоким спросом при ограниченном номерном фонде. В остальном топ дорогих направлений расположен на популярных курортах: Эстосадоке (14 800 ₽), Сириусе (14 500 ₽), Адлере (11 800 ₽), а также в Зеленоградске (12 800 ₽) и Светлогорске (около 12 000 ₽).