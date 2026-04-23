Самая высокая средняя цена на туристическое жилье летом зафиксирована в Суздале

В Ozon Travel подтверждают: россияне заранее планируют поездки на летний период и уже сейчас бронируют отели и билеты. Самыми востребованными в летний сезон будут южные регионы — Краснодарский край и Ростовская область, где бронирования выросли в 3,5 раза. Также в лидерах Владимирская область (рост в 2,7 раза). Среди направлений, которые раньше не пользовались заметной популярностью, рост показала Иркутская область — на лето уже забронировано в 2,3 раза больше отелей.