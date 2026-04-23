В Чечне для школьников провели мероприятие «Все работы хороши»

Профориентационное мероприятие на тему «Все работы хороши» состоялось в Курчалоевской школе № 3 Чечни в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
На мероприятии участники узнали о различных сферах труда — медицине, образовании, информационных технологиях и других направлениях, о ценностях каждой профессии. Также на занятии затронули основы трудовой этики, ответственности за свои действия и значимости профессионализма. Особое внимание уделялось необходимости уважения к труду других людей и важности честности в любой профессии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.