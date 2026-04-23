Старшеклассникам Ставрополья рассказали о медицинском образовании

Учащиеся 9−11-х классов школ Александровского округа Ставропольского края посетили профориентационное мероприятие по медицине в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в правительстве региона.
Мероприятие подготовила Александровская районная больница совместно с министерством здравоохранения края, Ставропольским государственным медицинским университетом, отделом образования администрации Александровского округа. Ребята узнали о системе здравоохранения региона и о правилах приема на целевое обучение в 2026 году по программам высшего образования.
«Подобные мероприятия помогают старшеклассникам и их родителям узнавать о перспективах медицинского образования и возможностях целевого обучения в крае. Результаты заметны: в 2025 году на целевое обучение по образовательным программам специалитета направлено 209 человек, на целевые места в ординатуру — 177. Дефицит кадров сокращается», — отметил министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.