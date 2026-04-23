Умерла знаменитая французская балерина и педагог Клод Бесси

Клод Бесси родилась в октябре 1932 года. Она начала обучение в балетной школе Парижской оперы с 10 лет, а через три года присоединилась к балетной труппе, став самой юной балериной в истории Парижской оперы. В 1956 году она получила звание этуали — высшее в балетной иерархии.