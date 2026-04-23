Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ишиме Тюменской области студентам-медикам рассказали о работе скорой

Особый акцент на мероприятии сделали на психологических аспектах.

Профориентационное мероприятие «Единый день взаимодействия работодателя и студента “Вектор карьеры”» состоялось в Ишимском медицинском колледже Тюменской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Участниками встречи стали студенты выпускного и второго курсов. Ребятам рассказали о вакансиях и продемонстрировали работу современного медицинского оборудования: портативного УЗИ-аппарата и видеоларингоскопа. Кроме того, студентам показали современный дефибриллятор, который защищен от ударов и влаги, что позволяет применять его в любую погоду.

Особый акцент на мероприятии сделали на психологии работы. Представители скорой помощи предупредили молодых специалистов о высоком уровне ответственности. Отдельный блок встречи был посвящен юридическим аспектам, в том числе преимуществам целевого договора.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.