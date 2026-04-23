В Ишиме Тюменской области студентам-медикам рассказали о работе скорой

Профориентационное мероприятие «Единый день взаимодействия работодателя и студента “Вектор карьеры”» состоялось в Ишимском медицинском колледже Тюменской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.
Участниками встречи стали студенты выпускного и второго курсов. Ребятам рассказали о вакансиях и продемонстрировали работу современного медицинского оборудования: портативного УЗИ-аппарата и видеоларингоскопа. Кроме того, студентам показали современный дефибриллятор, который защищен от ударов и влаги, что позволяет применять его в любую погоду.
Особый акцент на мероприятии сделали на психологии работы. Представители скорой помощи предупредили молодых специалистов о высоком уровне ответственности. Отдельный блок встречи был посвящен юридическим аспектам, в том числе преимуществам целевого договора.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.