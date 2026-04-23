Погода ухудшается: в МВД напомнили о рисках на скользкой дороге

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Ночные заморозки и риск гололедицы сохранятся по большей части Беларуси в ближайшие сутки, предупредили в Белгидромете.
По данным синоптиков, в ночь на пятницу на большей части территории страны ожидается ухудшение погодных условий — заморозки до −3°C. Аналогичная ситуация сохранится и в ночь на субботу в Витебской области. Объявлено штурмовое предупреждение.
В отдельных районах, преимущественно на юго-западе, температура ночью составит от +1 до +5°C.
Днем в белорусской столице будет от +9 до +11°C, без существенных осадков.
В других городах ожидается следующая погода:
в Бресте — +12…+14°C, без существенных осадков;
в Витебске — +8…+10°C, без существенных осадков;
в Гомеле — +8…+10°C, без существенных осадков;
в Гродно — +11…+13°C, без существенных осадков;
в Могилеве — +8…+10°C, без существенных осадков.
На фоне ухудшения погодных условий МВД Беларуси предупредило о повышенной опасности: при заморозках и влажном покрытии дорожное покрытие может стать скользким.
Водителям порекомендовали снижать скорость, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на мостах, путепроводах и загородных трассах.
Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в установленных местах и использовать световозвращающие элементы в темное время суток.