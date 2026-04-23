В Волгограде на набережной начался капремонт новых фонтанов

В Волгограде, несмотря на непогоду, на нижней террасе Центральной набережной закипели строительные работы. Специалисты приступили к капитальному ремонту построенных в 2022 году фонтанов. В списке на обновление два светодинамических музыкальных фонтана, а также фонтаны «Каскад» и «Арка».