Россиянам назвали способ защитить детей от попыток диверсий

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru рассказал, как уберечь подростков от участия в диверсиях и террористических актах. По мнению эксперта, ключевую роль здесь играют профилактические беседы, которые должны проводить не только учителя, но и сотрудники полиции.
Игнатов пояснил, что молодым людям необходимо с раннего возраста доступно объяснять, к каким тяжелым последствиям приводит терроризм. Эксперт подчеркнул, что насилие и террористическая деятельность — это не просто аморально, но и грозит виновным очень суровым наказанием, вплоть до пожизненного заключения.
Специалист заявил, что такие знания лучше всего прививать в школах через встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних и опытными следователями. Он отметил, что начинать подобную работу необходимо с 12−13 лет, когда у детей начинается пубертатный период.
Кроме того, криминалист обратил внимание на важность доверительных отношений между детьми и родителями. Он добавил, что если ребенок открыто делится своими переживаниями с близкими, то взрослые смогут вовремя его поддержать. Только так, уверен Игнатов, можно предотвратить вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
Ещё в ноябре 2025 года Госдума приняла закон о пожизненном сроке за склонение детей к диверсиям. Также в статье предусмотрен штраф до миллиона рублей за вербовку и склонение к терроризму.