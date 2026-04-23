Более 320 тысяч «квадратов» жилья ввели в Нижегородской области с начала 2026 года

С начала 2026 года в Нижегородской области ввели более 320 тысяч «квадратов». Об этом сообщили в региональном правительстве.
«По многоквартирным домам ситуация позитивная — ввод в эксплуатацию вырос на 74%. При этом очень важно отметить, что соотношение проданных площадей и строительной готовности составляет 99%, что значительно выше уровня по России. Это подтверждает сбалансированность нашего рынка: строящиеся метры обеспечены реальным спросом», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
При этом в области, как и в других регионах РФ, наблюдается значительное сокращение ввода ИЖС. Одной из причин губернатор назвал ужесточение требований по ипотеке на строительство и приобретение индивидуальных домов на фоне высокой ключевой ставки.
Ранее мы писали, что Нижний Новгород занял 47 место по доходности вложений в недвижимость.