Фильм «Страсть» режиссёра Фазиля Разака признали лучшим на ММКФ

Фильм индийского режиссёра Фазиля Разака «Страсть» был признан лучшим в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Также жюри выбрало лучших актёров, среди которых оказалась актриса из Индии Амрута Кришнакумар. Она как раз и сыграла в фильме Разака.