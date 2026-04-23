Фильм «Страсть» режиссёра Фазиля Разака признали лучшим на ММКФ

Жюри ММКФ признало лучшими актерами Сергея Гилева и Амруту Кришнакумар.

Фильм индийского режиссёра Фазиля Разака «Страсть» был признан лучшим в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Также жюри выбрало лучших актёров, среди которых оказалась актриса из Индии Амрута Кришнакумар. Она как раз и сыграла в фильме Разака.

Если Кришнакумар стала лучшей актрисой, по версии жюри кинофестиваля, то лучшим актёром был признан россиянин Сергей Гилев за его роль в фильме «Выготский».

Напомним, что 16 апреля в Москве с размахом открылся 48-й Московский международный кинофестиваль. На красной дорожке знаменитости, как обычно, блистали в ярких нарядах, но не обошлось без скандала.

Россияне в соцсетях раскритиковали нелепые образы некоторых гостей. Вместо элегантных платьев появились странные наряды, вызвавшие негодование публики. Комментаторы возмущались: «Зачем пускать фриков?», «Как такое возможно на красной дорожке?».

Ранее KP.RU сообщил, что дизайнер Наз Маер подробно разобрал самые яркие и эпатажные образы гостей ММКФ.