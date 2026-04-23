В городе Серноводское в Чечне школьники провели субботник

Учащиеся школы № 2 города Серноводское Чеченской Республики провели экологическую акцию по благоустройству по национальному проекту «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Более 120 учеников 5−11-х классов под руководством педагогов организовали генеральную уборку на школьной территории: побелили 50 деревьев, собрали 300 кг мусора, скосили траву на площади 2000 кв. м и высадили 30 декоративных кустарников. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню Земли и направлено на формирование экологической культуры подрастающего поколения и создание комфортной образовательной среды.
Акция стала частью общешкольного экологического марафона. Он включает серию тематических уроков по устойчивому развитию, создание «Зеленого патруля» из числа старшеклассников, а также установку контейнеров для раздельного сбора отходов. Особое внимание уделялось обучению правилам экологически ответственного поведения.
Волонтеры-экологи провели мастер-класс по правильной побелке деревьев и объяснили важность каждой процедуры. По итогам субботника наиболее активные участники получили грамоты и экологические наборы — многоразовые бутылки для воды и экосумки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.