Тоннелепроходческий щит начали готовить к старту на станции метро «Горьковская»

В Нижнем Новгороде на стройке за тупиками станции метро «Горьковская» начали готовить к запуску тоннелепроходческий щит. Об этом сообщили в пресс-службе «ГУММиД».
Метростроевцы уже взялись за монтаж щеточных уплотнений — так называемой «юбки», которая защитит тоннель от подземных вод. Всего предстоит установить три ряда таких уплотнений, после чего начнется следующий этап сборки комплекса.
Правда, запуск щита немного отложили. По информации генподрядчика, изначально его планировали запустить раньше, но теперь срок сдвинулся на второй квартал. Причина в необходимости укрепить фундамент здания рядом со стартовым котлованом, без этого начинать проходку просто небезопасно.
Напомним, щиту предстоит пройти правым тоннелем от улицы Горького до площади Свободы. Маршрут в 729 метров проляжет на глубине около 20 метров. Сам комплекс доставили в Нижний Новгород из Китая. Его диаметр составляет стандартные для российского метро шесть метров, а производитель, завод CRCC, передал всю необходимую документацию.