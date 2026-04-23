Ростову, Аксаю и Азову грозит подтопление из-за ветрового нагона воды

— По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток 23 апреля, а также ночью и утром 24 апреля на устьевом участке Дона ожидается ветровой нагон воды, — передают в экстренном ведомстве. — У города Азов уровень воды превысит неблагоприятную отметку на 20−40 сантиметров. У Ростова-на-Дону он достигнет этой отметки. У Аксая приблизится к ней.