Ростову, Аксаю и Азову грозит подтопление из-за ветрового нагона воды

Из-за штормового ветра уровень воды в Ростове, Аксае и Азове может подняться на 20−40 см.

Источник: Комсомольская правда

Ростову, Аксаю и Азову угрожает подтопление из-за сильного ветра 23 и 24 апреля. Об этом предупреждают в Главном управлении МЧС по Ростовской области.

— По данным Ростовского гидрометцентра, до конца суток 23 апреля, а также ночью и утром 24 апреля на устьевом участке Дона ожидается ветровой нагон воды, — передают в экстренном ведомстве. — У города Азов уровень воды превысит неблагоприятную отметку на 20−40 сантиметров. У Ростова-на-Дону он достигнет этой отметки. У Аксая приблизится к ней.

Спасатели просят жителей быть внимательными и осторожными.

