Новый корпус лицея в подмосковном Ликино-Дулеве достроят к 2027 году

Строительство нового корпуса лицея на 550 мест началось в подмосковном Ликино-Дулеве в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новый корпус возводят рядом с действующим зданием. Он заменит первый корпус лицея 1931 года постройки, который закрыли в декабре 2023 года из-за аварийного состояния. В новом здании разместятся начальная школа с отдельным спортивным залом, зонами отдыха, столовой и специализированными классами для старшеклассников.
Специалисты приступили к устройству фундамента. Завершить работы планируют в 2027 году.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.