Эксперт: Ростов — второй после Сочи перспективный город для экспансии каршеринга

Спустя три месяца в компании заявили, что, проанализировав работу сервиса с момента запуска, «Ситидрайв» решил прекратить работу в столице Дона, сосредоточив свои усилия на Сочи и Краснодаре. В то же время в пресс-службе «Ситидрайва» считают, что особенностью южных регионов является популярность длительных междугородних поездок. «Яркий пример: маршрут Ростов-на-Дону—Москва—Санкт-Петербург—Ростов-на-Дону, который один из пользователей преодолел за семь дней, проехав почти 5 тыс. километров. Это подчеркивает гибкость сервиса для самых разных сценариев использования», — рассказали в пресс-службе каршеринга.