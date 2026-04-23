Облегчить аллергию можно без лекарств: врач назвала несколько лайфхаков

В ряде регионов России началось активное цветение, вызывающее у аллергиков слезотечение и заложенность носа. Облегчить эти симптомы можно не только таблетками, но и простыми повседневными привычками. Об этом Regions рассказала аллерголог Елена Пятикова.
Врач посоветовала максимально сократить контакт с пыльцой дома. Для этого она рекомендовала использовать очистители воздуха, не забывая регулярно менять фильтры.
Пятикова объяснила, что после прогулки важно мыть руки и лицо, а также переодеваться. Душ вечером смывает пыльцу с кожи, а промывание глаз снимает раздражение, добавила специалист.
Медик обратила внимание и на питание. Она пояснила, что исключение продуктов с гистамином (цитрусовых и шоколада. — Прим.ред.) снижает тяжесть симптомов. Также в дни пикового цветения лучше ограничить пребывание на улице и носить маски.
Аллерголог резюмировала, что эти меры не заменяют лекарства, но заметно улучшают качество жизни.
Ранее терапевт Ирина Волгина заявила, что весной симптомы аллергии могут возникнуть даже у тех, кто ранее не страдал от пыльцы. В некоторых вариантах люди могут получить отек Квинке.