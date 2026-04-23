«Автотор» построит в Калининграде целый жилой комплекс для своих сотрудников

«Автотор» создаёт собственный фонд служебного жилья для работников. Строящийся комплекс «Автотор Парк» в Калининграде станет основой жилищной программы компании, которая нужна, чтобы привлекать и удерживать высококвалифицированных специалистов — их не хватает в регионе для новых высокотехнологичных заводов.
На презентации кадровых и социальных программ 23 апреля в Калининграде «Автотор» показал ход строительства, варианты внутренней отделки квартир и концепцию развития социальной инфраструктуры вокруг комплекса. Компания — один из крупнейших работодателей Калининградской области — реализует специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и правительством Калининградской области, создавая высоколокализованную производственную базу, развивает технологические компетенции и замещает импорт в автопроме. Вторая очередь кластера автокомпонентов и электромобилей требует специалистов нового уровня.
Председатель совета директоров «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов пояснил: по ряду направлений таких кадров в Калининградской области просто нет. «Мы не только расширяем географию подбора кадров, но и усиливаем меры социальной поддержки. Для нас важно не только привлекать новых специалистов, но и создавать достойные условия для тех, кто уже работает на предприятии и связывает с компанией своё будущее», — заявил он, напомнив, что в коллективном договоре «Автотора» уже прописано более 40 льгот и гарантий. И служебное жильё — одна из самых востребованных мер. «Автотор Парк» должен стать важным инструментом как для действующих работников, так и для новых сотрудников, приезжающих из других регионов и стран.
Параллельно «Автотор» подписал соглашение с ГКУ Калининградской области «Центр содействия переселению “Соотечественник”. Документ нацелен на привлечение квалифицированных кадров, в том числе соотечественников из-за рубежа. Компания продолжит взаимодействие с Россотрудничеством и АНО “Путь Домой”.
Руководитель проекта «Путь Домой» Анатолий Бублик в видеообращении к участникам назвал «Автотор» надёжным соратником: партнёрство помогает снимать ключевые барьеры при переезде в Россию — трудоустройство, жильё и адаптацию. Он рассчитывает на расширенное соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.
Отдельно «Автотор» передал правительству Калининградской области три квартиры в жилом доме в микрорайоне имени Космодемьянского. Заместитель председателя правительства Калининградской области Кристина Подскребкина отметила: бизнес вкладывается в развитие социнфраструктуры, жилищные программы и качество жизни. «Приветствуем и поддерживаем такие инициативы», — сказала она.