Дни культуры России в Казахстане торжественно стартовали в Астане

АСТАНА, 23 апр — Sputnik. Торжественное открытие Дней культуры России в Казахстане состоялось в театре «Астана Опера».

Участие в концертной программе, приуроченной к открытию, приняли мастера культуры из регионов Российской Федерации.

Директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов отметил значение культурного обмена между Казахстаном и Россией и подчеркнул взаимный характер сотрудничества.

Он напомнил о недавнем участии казахстанской стороны в культурной программе в Большом театре в Москве в рамках госвизита Касым-Жомарта Токаева.

«Прежде всего, это дружба, прежде всего, это продолжение и того наследия, которое у нас есть, которое многие годы в наших двух странах сохраняется и развивается. Это концерт друзей», — сказал он.

По словам гендиректора Капеллы Санкт-Петербурга Ольги Фомовой, обсуждаются совместные проекты и участие казахстанских коллективов в международных культурных форумах и проектах в городе, а также расширение гастрольного обмена между странами.