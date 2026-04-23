В Иркутской области выбрали «Лучшего ученика года»

Итоги XXVI регионального конкурса «Лучший ученик года — 2026», проводимого в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», подвели в Иркутской области. Победителем стала десятиклассница из Бодайбо Светлана Зизюлина, сообщили в региональном центре оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и качества образования.
Конкурс проходил на площадке кампуса образовательного центра «Персей». В мероприятии участвовали 47 победителей аналогичных муниципальных конкурсов. В этом году было заявлено пять номинаций: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Творческая личность года», «Интеллект года», «Спортсмен года». Согласно положению, из пяти победителей в номинациях жюри определяет лучшего ученика года.
Лучшим «Спортсменом года» стал Тимофей Демин из школы № 46 Братска. «Общественник года» — София Кустова из Пивоваровской средней школы, «Творческая личность года» — Валерия Кирьянова, она учится в школе с углубленным изучением английского языка № 27 Ангарска. «Интеллектом года» признан Алексей Харламов из школы № 15 Ангарска.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.