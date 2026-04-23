Медиахолдинг «Красная звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

Медиахолдинг «Красная звезда» выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Алексея Пиманова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

— Алексей Викторович был настоящим патриотом, талантливым режиссером, сценаристом и журналистом. Возглавив медиахолдинг «Красная звезда», он создал по-настоящему профессиональную и эффективную команду единомышленников. Его вклад в развитие отечественной тележурналистики заслуживает искреннего уважения, — приводят сообщение от холдинга в ведомственном Telegram-канале.

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — по данным Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил медиахолдингом «Красная звезда».

Свои соболезнования родным и близким журналиста также передал президент России Владимир Путин. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства направил соответствующую телеграмму.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что общалась с ведущим только неделю назад.

