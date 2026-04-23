Медиахолдинг «Красная звезда» выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — по данным Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил медиахолдингом «Красная звезда».