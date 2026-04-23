«Не можешь оставаться просто продюсером»: Запашный рассказал о работе с Пимановым

Народный артист России Аскольд Запашный в четверг, 23 апреля, рассказал, что покойный телеведущий Алексей Пиманов относился к цирковому искусству с большим уважением и любовью. Он добавил, что журналист часто приходил в Большой Московский цирк и освещал фестивали.
— Алексей Пиманов решил как продюсер начать работу над сериалом «Маргарита Назарова» про легендарную дрессировщицу. Главную роль в нем он отдал своей супруге, актрисе Ольге Погодиной. Когда делаешь проект, в котором твой близкий человек подвергается риску, все равно волнуешься, не можешь оставаться просто продюсером, — отметил Аскольд Запашный.
В постановке артистка исполняла роль прямо в клетке с тиграми. По словам дрессировщика, эта работа показала очень высокий уровень доверия к ним со стороны Пиманова, передает Telegram-канал РЕН ТВ.
О смерти Алексея Пиманова стало известно 23 апреля — согласно информации Первого канала, у него «не выдержало сердце». Журналист приобрел известность благодаря тому, что на протяжении 25 лет вел программу «Человек и закон», а также писал сценарии к фильмам, снимал их и руководил крупным медиахолдингом «Красная звезда».
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким Алексея Пиманова.