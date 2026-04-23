В Приморском крае 79 семей участвуют в конкурсе «Семья года»

За время проведения конкурса участие в нем приняли более 450 семей региона. В 2025 году лучшей в номинации «Золотая семья» стала семья Виткиных из Владивостока, в 2024 году в номинации «Сельская семья» победила семья Игнатенко из села Павло-Федоровка.