В Приморском крае 79 семей участвуют в конкурсе «Семья года»

Юбилейный региональный этап всероссийского конкурса «Семья года» проходит в Приморском крае в соответствии с целями национального проекта «Семья». За звание лучших борются 79 семей из 23 муниципальных образований края, сообщили в агентстве проектного управления региона.
В этом году конкурс включает шесть номинаций: «Многодетная семья» (16 участников), «Молодая семья» (10), «Сельская семья» (12), «Семья — хранитель традиций» (12), «Золотая семья» (13) и «Семья защитника Отечества» (16). Победители регионального этапа будут представлять Приморье на федеральном уровне.
За время проведения конкурса участие в нем приняли более 450 семей региона. В 2025 году лучшей в номинации «Золотая семья» стала семья Виткиных из Владивостока, в 2024 году в номинации «Сельская семья» победила семья Игнатенко из села Павло-Федоровка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.