Российская супермодель спровоцировала слухи о беременности

Российская супермодель Наталья Водянова оказалась в центре внимания светской хроники после появления на публике в наряде, который мгновенно породил волну слухов о возможном пополнении в её семье.
Поклонники и подписчики модели в социальных сетях активно обсуждают кадры с недавнего гала-вечера ювелирного бренда, проходившего во Франции, предполагая, что 44-летняя знаменитость может готовиться стать матерью в шестой раз. Сама Водянова пока никак не комментирует эти догадки и не дает официальных подтверждений.
Поводом для бурной дискуссии послужило появление модели на светском мероприятии, устроенном в старинном замке. Для выхода в свет Водянова выбрала платье в стиле «ампир» светлых тонов с характерной завышенной линией талии. Поклонники обратили внимание на то, как модель держалась и как складки ткани ложились на её фигуре. Особое внимание привлек жест, когда Наталья складывала руки под животом: в этот момент округлость становилась отчетливо видна. Именно это и заставило пользователей соцсетей заговорить о шестой беременности модели.
Вечер собрал множество звездных гостей: в объективы камер попали французская актриса Софи Марсо, голливудский актер Эд Вествик, модель Наташа Поли и другие знаменитости, которые активно делились снимками и видео в интернете.
Если слухи подтвердятся, этот ребенок станет для Натальи Водяновой шестым и третьим в браке с нынешним супругом, французским бизнесменом Антуаном Арно. Напомним, что отношения Водяновой и Арно начались еще в 2011 году. В 2014 году у пары родился сын Максим, а спустя два года, в 2016-м, на свет появился второй общий сын — Роман. Официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в сентябре 2020 года в мэрии Парижа. Церемония прошла в присутствии мэра французской столицы. Отмечается, что предложение руки и сердца Антуан сделал Наталье на русском языке, специально выучив для этого несколько фраз. В день рождения модели он преподнес ей кольцо с бриллиантом, встал на колени и произнес заветные слова.
От предыдущего брака с британским лордом Джастином Портманом, который распался в 2011 году, Водянова воспитывает троих детей: сыновей Лукаса, Виктора и дочь Неву. Таким образом, слухи о шестой беременности имеют под собой реальную основу, учитывая большое внимание модели к материнству и ее возраст, который не является препятствием для вынашивания ребенка. Однако, несмотря на активное обсуждение в Сети, официальных заявлений от представителей Натальи Водяновой или ее мужа Антуана Арно пока не поступало, и информация о беременности остается на уровне предположений.
