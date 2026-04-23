Российская супермодель спровоцировала слухи о беременности

Если слухи подтвердятся, этот ребенок станет для Натальи Водяновой шестым и третьим в браке с нынешним супругом, французским бизнесменом Антуаном Арно. Напомним, что отношения Водяновой и Арно начались еще в 2011 году. В 2014 году у пары родился сын Максим, а спустя два года, в 2016-м, на свет появился второй общий сын — Роман. Официально свои отношения пара зарегистрировала лишь в сентябре 2020 года в мэрии Парижа. Церемония прошла в присутствии мэра французской столицы. Отмечается, что предложение руки и сердца Антуан сделал Наталье на русском языке, специально выучив для этого несколько фраз. В день рождения модели он преподнес ей кольцо с бриллиантом, встал на колени и произнес заветные слова.