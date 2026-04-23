Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил соболезнования в связи кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход тяжелой утратой для российской журналистики.
«Его трагический уход — тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил», — говорится в письме министра, опубликованном на сайте МИД России.
