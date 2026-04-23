Дончан предупредили об усилении ветра. Об этом сообщили в администрации города со ссылкой на данные Ростовского гидрометцентра.
23 и 24 апреля в донской столице ожидается усиление юго‑западного и западного ветра с порывами до 23 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны: перехлёсты и обрывы линий электропередачи; падения деревьев; повреждения рекламных щитов и слабо укреплённых конструкций.
Администрация города призывает жителей соблюдать меры предосторожности: держаться вдали от лёгких построек, мачт, рекламных конструкций и высоких деревьев; не приближаться к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам; при скачках напряжения отключить все электроприборы; не парковать автомобили под деревьями, слабо укреплёнными конструкциями и на пониженных участках местности.
В экстренных ситуациях необходимо обращаться по единому номеру вызова экстренных служб — 112.