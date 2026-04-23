Дончан предупредили об усилении ветра

Администрация города призывает жителей соблюдать меры предосторожности: держаться вдали от лёгких построек, мачт, рекламных конструкций и высоких деревьев; не приближаться к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам; при скачках напряжения отключить все электроприборы; не парковать автомобили под деревьями, слабо укреплёнными конструкциями и на пониженных участках местности.