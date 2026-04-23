В Прикамье учительница получила компенсацию за оскорбления со стороны ученика

В Березниках Пермского края суд встал на сторону учительницы, которая потребовала компенсацию морального вреда после конфликта с учеником. По решению суда ей присудили 10 тысяч рублей.
Инцидент произошёл в ноябре 2025 года на уроке химии. Девятиклассник опоздал на занятие, и педагог сделала ему замечание, предложив выйти из кабинета и зайти снова по правилам. Однако подросток отреагировал грубо — показал неприличный жест и покинул класс.
Позже он вернулся, но допущен к уроку не был. В ответ школьник при одноклассниках оскорбил учительницу, в том числе допустив высказывания на национальной почве и нецензурную лексику.
Педагог обратилась в суд с требованием защитить её честь и достоинство. Суд признал, что слова ученика нанесли ей моральный вред, и обязал выплатить компенсацию.