Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье учительница получила компенсацию за оскорбления со стороны ученика

Родители мальчика выплатят 10 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках Пермского края суд встал на сторону учительницы, которая потребовала компенсацию морального вреда после конфликта с учеником. По решению суда ей присудили 10 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года на уроке химии. Девятиклассник опоздал на занятие, и педагог сделала ему замечание, предложив выйти из кабинета и зайти снова по правилам. Однако подросток отреагировал грубо — показал неприличный жест и покинул класс.

Позже он вернулся, но допущен к уроку не был. В ответ школьник при одноклассниках оскорбил учительницу, в том числе допустив высказывания на национальной почве и нецензурную лексику.

Педагог обратилась в суд с требованием защитить её честь и достоинство. Суд признал, что слова ученика нанесли ей моральный вред, и обязал выплатить компенсацию.