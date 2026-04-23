В Астрахани жителям будут платить за видео незаконного вывоза отходов в леса

В Астраханской области в борьбу с нелегальными свалками мусора в лесах, пустырях и на обочинах решили вовлечь самих жителей.
Всем, кто заснимет на телефон выброс мусора в неположенном месте, заплатят по тысяче рублей. В кадре должен быть четко виден номер машины и зафиксировано само нарушение. Кроме того, нужно указать, когда и где выкинули отходы. Акцию запустил региональный оператор по обращению с ТКО, она продлится месяц, до 22 мая.
Почин направлен прежде всего против так называемых «серых» мусорщиков, — тех, кто нелегально вывозит строительный и прочий крупный мусор у населения. Тот самый, который по закону нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Работает нелегальная схема так: «серые» перевозчики находят клиентов на сайтах бесплатных объявлений и в профильных группах в соцсетях. Взимают плату за вывоз, как за вполне законную перевозку. Как правило, это тысяча рублей за тонну мусора. При этом они везут этот мусор не на свалку, а в ближайшие леса, пустыри, окраины сел, а то и просто сбрасывают где-нибудь на обочине. Как правило, у таких мусорщиков нет лицензии, позволяющей им вывозить мусор на легальные полигоны. Специалисты экологического контроля практически ежедневно фиксируют нарушения, связанные со сбросами отходов. Поэтому и решили устроить народную экологическую акцию. Пока она только началась, и как отмечают в руководстве астраханского регоператора, ни одного видео на оплату не представлено. Но опыт прошлого года, когда бдительным жителям выплачивали по 500 рублей в аналогичной акции, доказал, что люди довольно активно сражаются за чистоту: были десятки обращений. И не только, к слову, за деньги.
К слову, нелегалов не останавливают внушительные штрафы. Так, за сброс ТКО с грузовика в Астраханской области нужно заплатить 40−50 тысяч рублей, штрафы на юридических лиц доходят до 120 тысяч. Видимо, расчет у нелегалов идет на то, что не поймают.
Как сообщают собкоры «РГ», и в Ростовской области проблема «серых» мусорщиков приобрела масштаб бедствия. Только в донской столице в 2025 году было выявлено 202 незаконных свалки, на ликвидацию лишь половины из них из бюджета пришлось выделить почти 500 миллионов рублей. Некоторые свалки поражают масштабами. Так, неподалеку от Батайска разросся огромный полигон отходов, который не давал житья расположенному рядом дачному поселку. Мусор здесь регулярно горел, заволакивая едким дымом улицы. Ежедневно, как говорят жители поселка, сюда приезжало по 6−7 машин, груженных битым кирпичом, пластиком, стеклом, арматурой, бытовыми отходами. Лишь в 2025 году удалось остановить разрастание гигантской свалки, ущерб окружающей среде составил 2,5 млрд рублей.
«Серые» мусорщики находят клиентов на сайтах объявлений, берут отходы и везут в ближайшие леса.
Пожалуй, самым оригинальным, но и действенным опытом стала охота на «серых» возчиков со стороны волонтеров. Как рассказал «РГ» общественник Николай Архипов, только в течение этого года ему совместно с полицией удалось организовать несколько засад на «серых» мусорщиков и поймать их с поличным. Схема выглядит так. Волонтер обращается за услугой по вывозу бытового мусора через объявление на специализированных сайтах. В тот момент, когда мусор уже погружен на борт машины, появляются сотрудники органов и просят показать лицензию на вывоз ТБО. Как правило, таковой не оказывается и нарушителю выписывается штраф.
«Конечно, это не может совсем остановить индустрию незаконных свалок, но человек, особенно если речь идет о юрлице, получив большой штраф, крепко задумается, а стоит ли ему и дальше заниматься таким “бизнесом”, — отмечает Николай Архипов.
При этом возникает вопрос, поскольку сейчас почти все и всюду в камерах, зачем привлекать жителей с телефонами, неужели нельзя привлечь нарушителей по видеофиксации?
Видеонаблюдение в городах уже помогает находить тех, кто выбрасывает мусор где попало. Но трассы и тем более леса — другое дело. Камеры на дорогах фиксируют только нарушения правил ПДД, а в лесах и на пустырях — камер нет.
Поэтому, например, в Петербурге и Ленобласти активно используются беспилотные авиационные системы (БАС). Материалы аэрофотосъемки вошли в состав доказательной базы при возбуждении уже 17 уголовных дел. За прошлый год ликвидировано 120 свалок, изъято 53 автомобиля, доставлявших мусор на такие свалки. Активно применяют в работе БПЛА и в Волгоградской области. Там в распоряжении экологов целая эскадрилья из 29 квадрокоптеров. За прошлый год «серых» перевозчиков оштрафовали на 6,3 миллиона рублей.
Как фиксировать незаконный вывоз.
Павел Бабиков, адвокат коллегии адвокатов Свердловской области:
Если вы видите, что кто-то выбросил мусор из машины на обочину или ближайший лес, нужно не просто снять видео. Необходимо четко зафиксировать время и место, где это произошло. То есть приложить скрин, где будут указаны эти данные, — геолокация, дата и т.д. В полиции примут ваше заявление и обязаны рассмотреть. К слову, техника вполне позволяет определить фейковое это видео или нет. От доказательств практически невозможно отпереться. И случаев привлечения нарушителей по видео от бдительных граждан становится все больше.