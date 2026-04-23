В Астрахани жителям будут платить за видео незаконного вывоза отходов в леса

Почин направлен прежде всего против так называемых «серых» мусорщиков, — тех, кто нелегально вывозит строительный и прочий крупный мусор у населения. Тот самый, который по закону нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Работает нелегальная схема так: «серые» перевозчики находят клиентов на сайтах бесплатных объявлений и в профильных группах в соцсетях. Взимают плату за вывоз, как за вполне законную перевозку. Как правило, это тысяча рублей за тонну мусора. При этом они везут этот мусор не на свалку, а в ближайшие леса, пустыри, окраины сел, а то и просто сбрасывают где-нибудь на обочине. Как правило, у таких мусорщиков нет лицензии, позволяющей им вывозить мусор на легальные полигоны. Специалисты экологического контроля практически ежедневно фиксируют нарушения, связанные со сбросами отходов. Поэтому и решили устроить народную экологическую акцию. Пока она только началась, и как отмечают в руководстве астраханского регоператора, ни одного видео на оплату не представлено. Но опыт прошлого года, когда бдительным жителям выплачивали по 500 рублей в аналогичной акции, доказал, что люди довольно активно сражаются за чистоту: были десятки обращений. И не только, к слову, за деньги.