ЦПКИО Волгограда признан лучшим в России по развлечениям

Центральный парк культуры и отдыха областного центра стал победителем Всероссийского конкурса «Парки России», сообщает администрация Волгоградской области.
Борьба за звание лучших на конкурсе развернулась нешуточная — в текущем году на него поступило больше 450 заявок из разных концов страны. ЦПКиО был признан лучшим в номинации «Парк развлечений». Жюри высоко оценило инфраструктуру и наполненность парка. И для волгоградского парка это уже вторая такая награда — в прошлом году парк удостоился статуэтки «Девушка с веслом», как самый успешно развивающийся объект в сфере государственно-частного партнерства.
Параллельно опыт развития ЦПКиО представлен на международной выставке ParkSeason2026, которая проходит в столице, и его высоко оценили руководители парков из Австралии, Вьетнама и КНР.
А тем временем в самом парке продолжается установка самого большого вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». Специалисты смонтировали центральный вал и готовятся к монтажу вант.