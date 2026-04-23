В Кузбассе провели акселератор «Лаборатория фермерского роста»

Акселератор «Лаборатория фермерского роста», в котором приняли участие производители и переработчики сельскохозяйственной продукции, состоялся в Кузбассе, сообщили в региональном министерстве экономического развития. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» в ходе реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Программа состояла из трех образовательных блоков. Предприниматели узнали об инструментах устойчивости и роста агробизнеса, выборе оптимального режима налогообложения, финансовом управлении, а также о применении технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве и доступных мерах господдержки.
Завершился акселератор обсуждением перспектив сотрудничества с представителями торговых сетей и общепита. Участники также получили возможность подать заявку на декларирование и сертификацию продукции за счет государственной поддержки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.