Студенческий проект из Приморья получил диплом на международном фестивале

Концепция второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета, разработанная студентом пятого курса Егором Самаркиным, получила диплом третьей степени на международном архитектурном фестивале «АРХ’Пасифик‑2026», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края (РПО). Проект реализуется в ходе национального проекта «Молодёжь и дети».
В основе концепции — участок в бухте Малый Аякс. Проект рассчитан на 4 тысячи человек с нормой комфортности не менее 20 квадратных метров на одного проживающего. Внутри жилого корпуса разместятся тренажерный зал, кафе, коворкинги, учебные комнаты, прачечные самообслуживания и пункты выдачи заказов.
Как отметил руководитель проекта Алексей Бабенко, архитектурные решения органично продолжают стилистику зданий первой очереди: бело-охристая гамма и каскадное расположение корпусов, повторяющее рельеф, ниспадающий к морю. Благоустройство территории предполагает создание бульвара, соединяющего Северные ворота с бухтой, а также парковок и озелененных зон отдыха.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.