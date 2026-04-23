Тимати ответил на попадание в санкционный список Евросоюза

Певец и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что его не волнует попадание в санкционный список Евросоюза.

Источник: РБК

Певец и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что его не волнует попадание в санкционный список Евросоюза. Об этом исполнитель написал в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

Артист пояснил, что у него нет заграничной недвижимости и европейских банковских счетов, поэтому новые ограничения ему безразличны.

«В отличие от многих чиновников, у меня нет и никогда не было недвижимости за границей и банковских счетов в ЕС. Поэтому на двадцатый пакет санкций мне [все равно]», — написал он.

Санкции в отношении певца были введены в рамках 20-го пакета санкций из-за «распространения материалов Кремля» и поддержки военной операции на Украине.

Всего под ограничения попали 37 физлиц и 80 юрлиц.

Москва считает санкции западных стран незаконными.

