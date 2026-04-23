В кузбасской Юрге школьники написали Экодиктант

Гимназия города Юрги в Кузбассе стала официальной офлайн-площадкой для проведения Экодиктанта, который соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации города.
В мероприятии приняли участие 50 учащихся в возрасте 12−18 лет, которые проверили знания о природе, рациональном природопользовании, климате и способах сохранения окружающей среды. Каждый участник через видеообращение познакомился с авторами вопросов и узнал о том, как жить осознаннее и бережнее относиться к ресурсам Земли.
Как отметила директор гимназии Лариса Карпова, Экодиктант — это не просто тест, а возможность задуматься о том, как ежедневные привычки влияют на планету.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.