Кочарян прокомментировал перспективы вступления Армении в ЕС

Бывший президент Армении Роберт Кочарян оценил перспективы вступления Армении в ЕС, говоря о взаимоотношениях Еревана и Брюсселя. Об этом он рассказал в интервью RTVI.
Кочарян заявил, что никто не против сотрудничества с Евросоюзом. В его время товарооборот с ЕС был примерно таким же, как с Россией. Однако политического движения в сторону ЕС не было.
Экс-президент назвал вступление нереальным. По его словам, Евросоюз заморозит политику расширения.
— Внутри блока серьезный кризис. ЕС нужно разобраться в собственной идентичности, понять, куда он движется, — заявил Кочарян.
Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна подаст заявку на вступление в ЕС. Это произойдет после выполнения всех условий и получения подтверждения от Брюсселя. Он отметил, что в последние годы Армения предприняла конкретные шаги по евроинтеграции.
