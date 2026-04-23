Кочарян прокомментировал перспективы вступления Армении в ЕС

Экс-президент считает, что Евросоюзу нужно разобраться в своем кризисе.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Армении Роберт Кочарян оценил перспективы вступления Армении в ЕС, говоря о взаимоотношениях Еревана и Брюсселя. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Кочарян заявил, что никто не против сотрудничества с Евросоюзом. В его время товарооборот с ЕС был примерно таким же, как с Россией. Однако политического движения в сторону ЕС не было.

Экс-президент назвал вступление нереальным. По его словам, Евросоюз заморозит политику расширения.

— Внутри блока серьезный кризис. ЕС нужно разобраться в собственной идентичности, понять, куда он движется, — заявил Кочарян.

Напомним, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна подаст заявку на вступление в ЕС. Это произойдет после выполнения всех условий и получения подтверждения от Брюсселя. Он отметил, что в последние годы Армения предприняла конкретные шаги по евроинтеграции.

