Индийский фильм «Страсть» получил гран-при Московского международного кинофестиваля

Фильм индийского режиссера Фазиля Разака «Страсть» получил главный приз 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия». Антон Бильжо получил «Серебряного Святого Георгия» как лучший режиссер за работу над фильмом «Выготский» — байопиком о советском психологе Льве Выготском.

Лучшей актрисой признана исполнительница главной роли в «Страсти» Амрутха Кришнакумар. Приз за лучшую мужскую роль получил российский актер Сергей Гилев за главную роль в «Выготском». Специальный приз жюри вручен испанскому режиссеру Даниэлю Гусману за ленту «Воздаяние».

В конкурсе «Русские премьеры» победила картина Виктора Шамирова «Температура Вселенной». Лучшим короткометражным фильмом стала южнокорейская лента «Нигде — и все же где-то», а лучшим документальным — китайский фильм «Долгий путь домой». Специальный диплом жюри документального кино вручен Машеньке — героине одноименной картины режиссера Валерии-Гайи Германики.

Подробнее о том, как прошел кинофестиваль, — в материале «Ъ» «“Страсть” в масть».