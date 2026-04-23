Индийский фильм «Страсть» получил гран-при Московского международного кинофестиваля

Лучшей актрисой признана исполнительница главной роли в «Страсти» Амрутха Кришнакумар. Приз за лучшую мужскую роль получил российский актер Сергей Гилев за главную роль в «Выготском». Специальный приз жюри вручен испанскому режиссеру Даниэлю Гусману за ленту «Воздаяние».