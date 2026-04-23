Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который готовится уйти в отставку, заявил, что не жалеет об отношениях с Россией. Интервью он дал новостному порталу Telex.
«Мне очень жаль, но, оглядываясь назад, я считаю, что все мои решения были правильными», — подчеркнул Сийярто в разговоре с прессой.
Политик рассказал, что 11 лет выстраивал прагматичные отношения с Россией, что дало Венгрии доступ к дешевым энергоресурсам. Он отверг обвинения в «двойной игре» и обвинил украинские спецслужбы во вмешательстве в предвыборную гонку.
Сийярто совершил более десяти поездок в Россию с 2022 года, опережая по частоте визитов всех министров иностранных дел ЕС. Он выступал за поддержания диалога с Россией, в том числе и для национальной и энергетической безопасности Венгрии. Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр подчеркнул, что его риторика в мировой политике в корне отличается, чем у предыдущего правительства. Однако он также выступает за диалог с Москвой.