В Калининграде почтили память героев, штурмовавших город-крепость Кенигсберг

Мемориальная акция прошла на территории комплекса «1200 воинам-гвардейцам». Это один из первых памятников, который воздвигли в честь солдат и офицеров, погибших во время Великой Отечественной войны.
В мероприятии, инициатором которого выступило Межрегиональное общественное патриотическое движение «Вечно живые», приняли участие первый заместитель председателя законодательного собрания региона Лариса Швалкене, директор исполнительной дирекции калининградского областного отделения Русского географического общества Алла Штыкунова, воспитанники Андрея Первозванного кадетского морского корпуса, активисты регионального молодежного клуба РГО «Бриз» Школы будущего, общественные деятели и сотрудники «Российской газеты».
Советские войска взяли Кенигсберг 9 апреля 1945 года. Для этого им понадобилось четыре дня. Несмотря на успех операции, штурм был непростым, а за городские кварталы, улицы и дворы велись ожесточенные бои.
«В годы Великой Отечественной войны на территории бывшей Восточной Пруссии, ныне входящей в состав Калининградской области, функционировало множество концлагерей, трудовых лагерей и так называемых “бирж труда”, где советские граждане и военнопленные подвергались жестокой эксплуатации. С точки зрения юриспруденции, эти действия можно однозначно квалифицировать как геноцид советского народа», — рассказал руководитель Московского регионального отделения движения «Вечно живые» Дмитрий Пахомов.
Земландская группировка советских войск успешно прорвала оборону и захватила считавшимся неприступным город-крепость. Это положило конец бесчеловечному геноциду советских граждан на этой земле.