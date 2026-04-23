В Волгоградской области участились случаи истребления змей

Волгоградские биологи бьют тревогу из-за убийства водяных ужей, которые из-за их неудачного сходства с гадюками с началом сезона все чаще становятся жертвами человека.
— К сожалению, водяному ужу не повезло с его внешностью. Совершенно безобидное для человека существо, ошибочно принимаемое людьми за гадюку. По этой причине его и истребляют. Истребляют нещадно, — сетует волгоградский биолог Алина Урусова. — Все потому, что в представлении большинства уж — это обязательно пресмыкающееся с желтыми пятнышками на голове. Но на самом деле это справедливо только для обыкновенного ужа, а уж водяной таких спасительных «ушек» лишен.
Безобидный «двойник» гадюки, отмечает Алина Урусова, из-за незнания горожан обретает и новые, порой совсем нереалистичные, «звания» — от шахматной гадюки до черной анаконды! В списке самых экзотичных версий есть и еще одна — гибрид ужа и гадюки. Звучит впечатляюще, согласитесь?
— У водяного ужа бывает несколько типов окрасов. В Волгоградской области чаще всего встречаются два — оливково-бурый, с темными квадратами в шахматном порядке, и темный, практически черный, безо всяких узоров, — объясняет биолог. — Брюхо у него может быть светлым или ярко-желтым.
Важными приметами существа, которое точно не доставит вам никаких проблем, называют его форму головы, тела и зрачков. В отличие от гадюки, уж обладает круглыми, а не вертикальными, «кошачьими» зрачками. Голова, плавно переходящая в туловище, овальная, вытянутая, узкая, «клиновидная», тогда как у гадюки она треугольная.
— Не можете сразу отличить ежа гадюки? Боитесь змей? При встрече просто пройдите мимо. Любая из них — уж или та же самая гадюка — не жаждет встречи с вами. В большинстве случаев она уползет по своим делам, а вы не станете тем, кто убивает от страха перед незнакомым и неприятным, — настаивает Алина Урусова.
Фото Алины Урусовой.