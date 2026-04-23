Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр культуры Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Пиманова

Министр культуры Ольга Любимова прокомментировала смерть журналиста, телеведущего и режиссёра Алексея Пиманова. Она отметила его вклад в развитие отечественного телевидения.

Источник: Life.ru

«Ушёл из жизни талантливый журналист, телеведущий и режиссёр Алексей Пиманов. Многие годы он посвятил работе на телевидении. Автор и ведущий известной программы “Человек и закон”, сценарист и режиссёр документальных и художественных фильмов», — написала Любимова в своём Telegram-канале.

Любимова подчеркнула, что проекты Пиманова находили отклик у широкой аудитории и оставили заметный след в медиаиндустрии.

Напомним, что ушёл из жизни Алексей Пиманов, бессменный ведущий программы «Человек и закон». Ему было 64 года. Причиной смерти стало сердечное недомогание. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким телеведущего.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

