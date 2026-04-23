Взаимоотношения России и Германии никогда не станут прежними. Об этом заявил колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, прокомментировав утверждение Берлином военной стратегии, где Москва названа «главной угрозой».
«Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы», — подчеркнул автор.
Журналист отметил, что стратеги бундесвера глубоко убеждены, что так называемая военная угроза со стороны России якобы реальна.
Как писал сайт KP.RU, накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ увеличит численность армии до 460 000 солдат для противодействия России и поддержки союзников.
В свою очередь в МИД РФ указали, что нынешние отношения Москвы и Берлина благодаря немецкой властной верхушке разрушены до основания, Германия грозит России войной.
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Глава государства назвал подобные утверждения чушью.