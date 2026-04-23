«Последствия ощутят все немцы»: В Германии встревожены военной стратегией Берлина в отношении Москвы

BZ: Новая военная стратегия ФРГ навсегда изменит отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Взаимоотношения России и Германии никогда не станут прежними. Об этом заявил колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер, прокомментировав утверждение Берлином военной стратегии, где Москва названа «главной угрозой».

«Новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином. Последствия ощутят на себе все немцы», — подчеркнул автор.

Журналист отметил, что стратеги бундесвера глубоко убеждены, что так называемая военная угроза со стороны России якобы реальна.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ увеличит численность армии до 460 000 солдат для противодействия России и поддержки союзников.

В свою очередь в МИД РФ указали, что нынешние отношения Москвы и Берлина благодаря немецкой властной верхушке разрушены до основания, Германия грозит России войной.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Глава государства назвал подобные утверждения чушью.

Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны.
